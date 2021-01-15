Гангстер на пенсии раскрыл опасность статьи против воров в законе

Михаил Орский отметил, что при активном подавлении воров в законе в России может увеличиться количество преступлений Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Жесткое подавление лидеров преступного мира России через антиворовской закон может привести к усилению мелких бандитских группировок, которые будет сложнее контролировать и самим силовикам, и ворам в законе. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил конфликтолог, автор книги «Исповедь русского гангстера» Михаил Орский.

«Воры — этикет арестантского поведения. Как писал Достоевский, если бога нет, то все дозволено», — рассказал Орский. По его словам, до введения антиворовской статьи преступников «сдерживали закон и воры, а сейчас останется только закон». Орский подчеркнул, что воры выступают против изнасилований, грабежей женщин и стариков. «Если контроль воров пропадет, то криминальные элементы могут получить большую свободу», — считает конфликтолог.

Однако он подчеркнул, что в Москве и других городах создана серьезная система безопасности, которая поможет не допустить многих преступлений. В частности, в столице работают камеры, по которым легко отследить преступника, рассказал Орский.

Источник, близкий к воровскому миру, в беседе с URA.RU рассказал, что после начала активного применения антивороовского закона многие авторитеты могут эмигрировать из страны. «Сейчас перед ворами стоит выбор: либо отказ от имени, либо вечный срок по 210 статье. Есть третий путь — эмиграция», — рассказал источник. По его словам, в России существует около 440 действующих воров в законе, лишь четверть из которых осуждены.

Источник отметил, что помимо Турции и Греции воры могут эмигрировать в Испанию и Италию. «Но там более жесткое законодательство», — подчеркнул он.

Ранее Орский рассказал, что многих эмигрировавших воров в законе принимают в Турции и Греции. Он отмечал, что в Испании жестко борются с этой категорией граждан.