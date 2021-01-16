Стрелков объяснил, чем закончится война на Донбассе

Игорь Стрелков считает, что в войне на Донбассе не будет перемирия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Война на юго-востоке Украины закончится только победой одной из противоборствующих сторон. Такое мнение высказал экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

«В этой войне должен быть победитель. Никакого примирения не будет. Естественно, в этой войне я продолжаю стоять за тех, за кого я всегда и стоял: за русских людей, за русскую историю, за русскую культуру. И буду продолжать, независимо, чтоб со мной ни сделали», — сказал Стрелков в интервью на youtube-канале адвоката Ивана Миронова.

Также Стрелков заявил, что люди, воюющие на Донбассе за украинскую сторону, ничего хорошего не заслуживают. «Я считаю, что эти люди, с оружием в руках, сражаются за то, чтобы русского языка не было на территории Украины, чтобы люди переименовали себя в неких украинцев. Они подлежат военному разгрому. Те, кто не сдадутся, должны быть уничтожены, либо взяты в плен», — подчеркнул экс-министр обороны ДНР.

Война на Донбассе началась в 2014 году, когда Донецкая и Луганская области объявили о независимости. Ранее в том же году Крым вошел в состав РФ по итогам референдума. Несколько зарубежных стран обвинили Россию в захвате Крыма и поддержке сепаратистов на Донбассе, что послужило поводом для введения экономических и политических санкций. В беседе с URA.RU Игорь Стрелков предрекал, что война между Россией и Украиной неизбежна.