Игрок «Зенита» купил iPhone и PlayStation 5 из чистого золота. Фото

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Только на iPhone Маркус Вендел мог потратить до 500 тысяч рублей Фото: instagram-аккаунт idesigngold

Полузащитник «Зенита» Маркус Вендел купил себе золотые PlayStation 5 и iPhone 12. Фотографии своих покупок он выложил в своем instagram-аккаунте.

На фотографии видно, что футболист заказал технику в компании IDesign Gold. Цены на iPhone на их сайте достигают пяти тысяч фунтов стерлингов (порядка 0,5 млн рублей), а стоимость игровых приставок не указана.

Товары компании IDesign Gold, которая украшает технику золотом, пользуются популярностью у известных футболистов. Среди покупателей оказались Дуглас Коста, Тиагу Силва, Неймар и Лионель Месси. Также золотой iPhone есть дочери артиста Филиппа Киркорова Аллы-Виктории, передают «Невские новости». Его девочка получила в подарок от певицы Ольги Бузовой.

В России возник дефицит PlayStation 5. Официальные партии, которые получают сейчас ритейлеры, раскупают за несколько минут.

Футболист из «Зенита» купил золотую игровую приставку
Instagram-аккаунт idesigngold

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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