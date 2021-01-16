Только на iPhone Маркус Вендел мог потратить до 500 тысяч рублей Фото: instagram-аккаунт idesigngold

Полузащитник «Зенита» Маркус Вендел купил себе золотые PlayStation 5 и iPhone 12. Фотографии своих покупок он выложил в своем instagram-аккаунте.

На фотографии видно, что футболист заказал технику в компании IDesign Gold. Цены на iPhone на их сайте достигают пяти тысяч фунтов стерлингов (порядка 0,5 млн рублей), а стоимость игровых приставок не указана.

Товары компании IDesign Gold, которая украшает технику золотом, пользуются популярностью у известных футболистов. Среди покупателей оказались Дуглас Коста, Тиагу Силва, Неймар и Лионель Месси. Также золотой iPhone есть дочери артиста Филиппа Киркорова Аллы-Виктории, передают «Невские новости». Его девочка получила в подарок от певицы Ольги Бузовой.

В России возник дефицит PlayStation 5. Официальные партии, которые получают сейчас ритейлеры, раскупают за несколько минут.

Футболист из «Зенита» купил золотую игровую приставку Instagram-аккаунт idesigngold