В декабре в Россию было ввезено всего порядка 15 тысяч приставок PlayStation 5, в то время как возможный объем рынка составляет около 100 тысяч штук. Такое количество консолей россияне готовы купить. Об этом журналистам рассказал близкий к одному из ритейлеров источник.
«Поставки PlayStation 5 в Россию были очень маленькими, этим и вызван дефицит. Официальные поставки, которые получают сейчас ритейлеры, раскупают за несколько минут», — пишет газета «Известия» со ссылкой на собеседника.
По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, компания Sony сейчас не может сразу выпустить много устройств, поскольку это экономически невыгодно. Повышенный спрос на новую PlayStation сохранится еще около полугода, к лету консоль можно будет купить без очередей, уверен эксперт. При этом, как отмечает издание, в интернете можно найти небольшие магазины, которые продают приставки по завышенной цене. Если у официальных дилеров PlayStation 5 стоит от 38 до 47 тысяч рублей, то перекупщики продают ее по цене от 59,5 до 70 тысяч.
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