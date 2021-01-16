СМИ: швейцарская компания откажется страховать «Северный поток-2»

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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, чтпз, труба, северный поток
Zurich Insurance Group покинула «Северный поток— 2» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Швейцарская компания Zurich Insurance Group откажется страховать газопровод «Северный поток — 2» из-за страха перед санкциями США. Об этом сообщает Bloomberg.

«Zurich Insurance Group AG решила прекратить предоставление страховых услуг, связанных с газопроводом Nord Stream 2, из-за угрозы дальнейших санкций США в отношении проекта», — передает издание, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией. Zurich стала третьей компанией, которая вышла из проекта в текущем месяце. Ранее от участия отказались сертифицирующая норвежская компания Det Norske Veritas Holding AS и датская инженерная фирма Ramboll.

Некоторое время назад сообщалось, что Швейцарская компания Zurich Insurance Group может оказаться под санкционным ударом Соединенных Штатов, пишет «Национальная служба новостей». Предполагалось, что в этом случае оператору пришлось бы обратиться за перестраховкой к российским компаниям. Планируется, что газопровод достроят в июне.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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