Экономист перечислил, какие продукты подешевеют в январе

Период роста цен на продукты питания и товары подарочного ассортимента, который наблюдался в конце года, закончен, отметил экономист Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На продовольственном рынке в ближайшее время предприниматели смогут наблюдать падение розничного рынка. Это значит, что некоторые продукты станут дешевле из-за «раскаченного спроса» торговыми сетями. Такое мнение выразил экономист Леонид Холод.

По его словам, период роста цен на продукты питания и товары подарочного ассортимента, который наблюдался в декабре, закончен. Экономист убежден, что Россию ожидает период распродаж, когда торговые сети попытаются получить прибыль не за счет высокой цены, а за счет объема продаж. «Когда доходы падают, то торговцы вынуждены раскачивать спрос и понижать цену, чтобы пропихнуть как можно больше товара, чтобы заработать не норму прибыли, а массу прибыли. Это делают, чтобы удержать объемы реализации и объемы производства. Если все остановится, то убытки будут больше, чем продажа по сниженной цене», — пояснил Холод в интервью радио Sputnik. Он отметил, что акции будут на праздничные продукты: икру и шампанское, а также на деликатесы с ограниченным сроком годности.

Ранее сообщалось, что в этом году цены на мясо птицы и свинину могут снизиться. Это прогнозирует руководитель Центра агроаналитики при Минсельхозе Дмитрий Авельцов. По его словам, килограмм свинины подешевеет на 10-14 рублей, в зависимости от вида продукции.