В Совфеде объяснили, кому положена пенсия выше 30 тысяч

В Совфеде озвучили, кто может рассчитывать на высокую пенсию Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Около 20% россиян могут претендовать на пенсию выше 30 тысяч. Среди них — северяне, военные, ученые и артисты. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике, глава Союза пенсионеров Валерий Рязанский.

«Думаю, процентов 20 российских пенсионеров превысит эту планку (30 тысяч рублей). На такую высокую пенсию могут претендовать северяне, которые заработали необходимый стаж и уехали жить в другие регионы. В условиях Крайнего севера для таких выплат нужно отработать 15 лет, а в условиях, приравненных к Крайнему северу, — 20 лет», — цитирует Рязанского «KP».

По его словам, это участники строительства «Норильского Никеля», горнообогатительного комбината «Апатит» в Мурманской области, других предприятий за Полярным кругом, а также сотрудники нефтяных и газовых месторождений. На высокую пенсию также, по словам Рязанского, могут рассчитывать академики, народные артисты, работники шахт, военные, ученые, сотрудники правоохранительных органов и судов, а также чиновники.

Ранее руководитель Центра аналитики «Сафмар» Евгений Биезбардис рассказал, что пенсионеры, которые до 2019 года получали 25 тысяч рублей в месяц, в новом году начали получать больше 30 тысяч. По его словам, этому способствуют высокие зарплаты, официальных стаж и поздний выход на пенсию, позволяющий заработать прибавку, передает «Национальная служба новостей». Россияне в соцсетях высмеяли условия для пенсии в 30 тысяч. Они сочли индексацию пенсий несправедливой по отношению к тем, кто имеет низкую зарплату.