В Европе признали эффективность вакцины «Спутник V»

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» способна остановить пандемию в мире. Таким мнением поделились французские журналисты.
«С прибытием в Аргентину 300 тысяч доз вакцины „Спутник V“ пришло время отбросить политические симпатии или антипатии и прислушаться к заявлениям тех, кто разбирается в предмете», — считает публицист французского агентства Le Monde diplomatique Фредерико Куско. Журналист подчеркнул, что скептическая реакция Запада на появление вакцины стала следствием невежества относительно знаний о науке в России.
Куско добавил, что создание вакцины стало результатом исторической цепочки научных разработок в России. Он предположил, что через 50 лет Запад забудет о скепсисе в отношении российского препарата, который в настоящее время распространяется по всему миру.
Ранее стало известно о том, что в Аргентине стартует вакцинация от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Для этих целей страна закупила 10 миллионов доз.
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