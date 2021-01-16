16 января 2021

В Европе признали эффективность вакцины «Спутник V»

© Служба новостей «URA.RU»
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Российская вакцина эффективна против нового вируса, считает журналист Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» способна остановить пандемию в мире. Таким мнением поделились французские журналисты.

«С прибытием в Аргентину 300 тысяч доз вакцины „Спутник V“ пришло время отбросить политические симпатии или антипатии и прислушаться к заявлениям тех, кто разбирается в предмете», — считает публицист французского агентства Le Monde diplomatique Фредерико Куско. Журналист подчеркнул, что скептическая реакция Запада на появление вакцины стала следствием невежества относительно знаний о науке в России.

Куско добавил, что создание вакцины стало результатом исторической цепочки научных разработок в России. Он предположил, что через 50 лет Запад забудет о скепсисе в отношении российского препарата, который в настоящее время распространяется по всему миру.

Ранее стало известно о том, что в Аргентине стартует вакцинация от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Для этих целей страна закупила 10 миллионов доз.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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