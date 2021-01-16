16 января 2021

Мясников раскритиковал россиян, которые лечатся от COVID дома

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Александр Мясников. Москва
По словам Александра Мясникова, лечение коронавируса не отличается от лечения ОРЗ Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)
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Коронавирус COVID-19

Россияне абсолютно не понимают тактику лечения коронавируса в домашних условиях и нередко принимают ненужные препараты, способные привести к дополнительным проблемам со здоровьем. Таким мнением поделился врач и телеведущий Александр Мясников.

«Реальность такова, что существует стена абсолютного непонимания людьми тактики лечения КОВИД в домашних условиях», — написал Мясников в своем telegram-канале. По его словам, несмотря на заверения врачей, что коронавирус как и ОРЗ проходит сам, россияне, сталкивающиеся с инфекцией, начинают требовать особого лечения.

Мясников добавил, что часто советуемые против коронавируса кроверазжижающие и гормональные препараты, а также антибиотики могут привести к дополнительным проблемам со здоровьем при нулевой пользе. «Нельзя в домашних условиях применять для лечения ОРЗ то, чем в больницах лечат тяжелую вирусную пневмонию!» — подчеркнул он.

Врач посоветовал для лечения инфекции придерживаться тех же рекомендаций, что и при ОРЗ: обеспечить покой, питаться легкой, но калорийной пищей, а также обильно пить. Из других средств можно использовать витамины и микроэлементы, а также интерфероны в виде капель в нос.

Ранее Мясников рассказал о другой незаметной на фоне коронавируса эпидемии. По его словам, за прошедший год в мире, наряду с 1,5 миллионами жертв новой инфекции, более 20 миллионов человек умерло от проблем, связанных с ожирением.

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© Служба новостей «URA.RU»
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