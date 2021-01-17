Инфекционист: кому лучше подойдет вакцина из института Чумакова

Вакцина от COVID института Чумакова может поступить в гражданский оборот в марте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Новая вакцина от коронавируса, разработанная институтом имени Чумакова, может лучше подойти для молодой части населения и людей с крепким здоровьем. А особенная технология препарата может давать более мощный иммунитет, чем аналоги. Таким мнением с URA.RU поделился вирусолог и инфекционист Николай Малышев.

«Новая вакцина от института Чумакова цельновирионная — она содержит в себе цельный инактивированный вирус. По опыту могу сказать, что такие препараты могут дать более мощный иммунитет, но при этом реакции организма после вакцинации могут быть более выраженными. Поэтому такие вакцины лучше подходят для молодых, у кого крепкий организм», — рассказал URA.RU Малышев.

Вакцина безопасна в применении, заверил URA.RU главный научный сотрудник института Чумакова Алексей Егоров. «Она действительно содержит в себе цельный инактивированный вирус. Но это ее стабилизирует, поэтому она абсолютно безопасна. Кроме того, технология позволила снизить требования к хранению. Препарат, в отличие от остальных, не требует заморозки и может хранится при температуре +2— +8 градусов», — рассказал URA.RU Егоров. Он добавил, что вакцинация будет проводиться в два этапа с перерывом в две недели, а до конца 2021 года планируется выпустить около 10 миллионов доз вакцины.

Ранее сообщалось, что вакцина от коронавируса, разработанная институтом Чумакова, может выйти в гражданский оборот уже в марте, передает RT. То, что этот препарат будет готов к весне, разработчики сообщали URA.RU еще в ноябре. Позднее эту информацию подтверждала глава Роспотребнадзора Анна Попова, заявившая, что третья вакцина от коронавируса получит регистрацию в ближайшие дни.