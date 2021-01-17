Политологи: возвращение Навального укрепит систему власти в РФ

Политологи уверены, что интерес россиян к Алексею Навальному будет снижаться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

Президента России Владимира Путина не беспокоит прилет блогера Алексея Навального в РФ из Германии. Напротив, возвращение блогера поможет укрепить систему власти в стране. Такое мнение выразила западный политический обозреватель Анналиса Кирико. С ней отчасти согласен член Общественной палаты России Константин Комков.

«Возвращение Навального, похоже, не побеспокоит президента Путина, который больше вовлечен в кампанию вакцинации и выстраивает новый баланс с администрацией Байдена», — заявила Кирико в статье итальянского издания Libero Quotidiano. По ее мнению, доверие россиян к блогеру в последнее время снижается.

«Навальный рискует стать, более или менее осознанно, идеальным „противником“ для укрепления системы власти», — заключила политический обозреватель. Кирико также заметила, что Навальный, находясь на лечение в Германии, просил Запад ввести новые санкции против России и сфабриковал доказательства для своих «независимых» расследований.

Член Общественной палаты России Константин Комков также считает, что интерес к Навальному в России постепенно падает. «Сегодняшний эффект Навального снизится за счет того, что, во-первых, блогер выпал из информационной повестки. Второй момент: сейчас идет ажиотаж по поводу его ареста. Но это больше является маркером для западных СМИ. Навальный уже не является активным политическим актором, но в то же время его [действия] и в былые времена были переоценены», — заявил Комков в беседе с URA.RU.

Навальный объявил, что 17 января возвращается в Россию из Германии. По мнению политологов, решение блогера связано с попыткой избежать тюрьмы. Журналист Леся Рябцева уверена, что после прилета Навального от его сторонников и сотрудников ФБК стоит ждать провокаций, передает RT. Вместе с тем, в Федеральной службе исполнения наказаний заявили, что намерены задержать блогера еще до решения суда по замене его условного срока реальным.