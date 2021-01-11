Сейчас Карина Кросс весит 52 килограмма Фото: instagram, karinakross

Блогер и звезда Tik Tok Карина Кросс (Карина Лазарьянц) показала своим подписчикам, какой она была при своем максимальном и минимальным весе. Соответствующие снимки появились в ее Stories в Instagram.

«Самый маленький вес за всю жизнь 47 кг. Самый большой мой вес 67 кг», — подписала фото Кросс. В следующем Stories она раскрыла, что сейчас весит 52 килограмма при росте 160 сантиметров, но блогер мечтает похудеть до 48 кг.

Ранее блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева заявила, что набрала пять килограммов за все время съемок последних выпусков шоу «Орел и Решка». Она назвала это самым тяжелым моментом в жизни.

Фото: Instagram, Stories karinakross