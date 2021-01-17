Юрий Гальцев раскрыл, благодаря кому попал в «Аншлаг»

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Комик рассказал, кто стал для него «входным билетом в телевизор» Фото: официальная страница Юрия Гальцева в Instagram

Юморист Юрий Гальцев рассказал, что попал в телепередачу «Аншлаг» благодаря рекомендации телеведущей Кларе Новиковой. Об этом артист клоунады написал на своей странице в социальной сети Instagram.

«Все вспоминали кто, когда и под „каким соусом“ туда попал. Я вчера узнал, что меня в Питере увидела Клара Новикова и предложила посмотреть на меня Регине [Дубовицкой]. У каждого были свои истории, но история нашей дружбы продолжается», —пишет пародист.

Юрий Гальцев напомнил, что многие артисты после «Аншлага» стали знаменитыми. Он призвал коллег не забывать об этом.

В последнее время Гальцев все чаще становится героем новостей. В конце 2020 года артист снял клип про город Курган, где он родился. «Эта песня — подарок! Всем моим землякам-курганцам», — написал он. Ранее стало известно, что Гальцев сильно похудел и полностью сменил прическу — подстригся налысо.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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