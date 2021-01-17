Стрелков вызывал Прилепина на дебаты, однако писатель проигнорировал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российский писатель Захар Прилепин — жулик, который ради политического пиара придумывает себе несуществующие подвиги на Донбассе. Об том в эфире YouTube-канала адвоката Ивана Миронова заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

«Прилепин — просто жулик, который не участвовал в боевых действиях. (…). Я уверен по его поведению на Донбассе, что он не воевал, а просто пиарился. В основном все его боевые действия шли по донецким ресторанам, о чём мне регулярно докладывали местные жители и бойцы», — сказал Стрелков. Он по этой причине вызывал Прилепина на дебаты, однако писатель проигнорировал. «Через общих знакомых передавал ему предложение подискутировать, но никакого ответа не получил. В принципе, это стандартная ситуация, потому что сказать ему нечего, ответить на мои вопросы он нормально не сможет. И вообще жулику очень тяжело спорить с твёрдо убеждённым человеком», —заключил Стрелков.

Ранее журналисты попросили Стрелкова прокомментировать слова Прилепина о том, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) могут попробовать похитить экс-министра обороны ДНР или бывшего лидера ДНР Александра Бородая. Экс-командир ополчения заявил, что не обращает внимания на слова писателя, поскольку он «балаболка».