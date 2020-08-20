Стрелков и Прилепин обменялись оскорблениями из-за операции СБУ

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Отпевание протоиерея Всеволода Чаплина в Храме Федора Студита в Москве. Москва, священники, храм, чаплин всеволод, стрелков игорь, покойник, православный обряд, усопший, ковь, гиркин игорь
Игорь Стрелков не хочет комментировать заявления Захара Прилепина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков назвал, писателя Захара Прилепина «жуликом» и «балаболкой». В ответ на это писатель в разговоре с URA.RU посоветовал Стрелкову обратиться к доктору.

Во время интервью Стрелкова попросили прокомментировать слова Прилепина о том, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) могут попробовать похитить экс-министра обороны ДНР или бывшего лидера ДНР Александра Бородая. «Слова Захара Прилепина я не комментирую. Это слова балаболки. Он жулик и балаболка», — цитирует Стрелкова «Национальная служба новостей».

В разговоре с URA.RU Прилепин заявил, что ему не интересны высказывания Стрелкова, отметив, что тому следует обратиться к врачам. «Мне совершенно все равно, что он про меня говорит. Человек он не здоровый, и пускай к доктору обращается», — ответил собеседник агентства.

Ранее сотрудники ФСБ России помешали СБУ похитить в России одного из лидеров ополчения Донбасса. Похищение координировали украинцы Игорь Мищенко и Андрей Байдала, передает агентство Nation News. Последнему приписывается убийство экс-главы ДНР Александра Захарченко. Telegram-каналу WarGonzo стало известно, что СБУ хотела похитить из России фигуранта дела о крушении малазийского Boeing MH17.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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