Помощница главы Екатеринбурга получила высокую должность в мэрии

Алексей Орлов провел первое назначение в мэрии Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Смена власти в Екатеринбурге

Помощница врио мэра Екатеринбурга Алексея Орлова Марина Фадеева назначена на должность руководителя аппарата администрации (в статусе замглавы города). Информация об этом появилась на официальном сайте «серого дома».

Марина Фадеева перешла на работу в мэрию Екатеринбурга в декабре 2020 года — вслед за Орловым, с которым она знакома по работе в областном правительстве. До 18 января Фадеева исполняла обязанности помощницы врио мэра и в течение последних недель погружалась в работу аппарата горадминистрации, объясняют инсайдеры.

Назначение Фадеевой стало дебютным для вице-мэра Алексея Орлова, который с 22 декабря исполняет обязанности градоначальника и, как ожидается, избавится от приставки «и.о.» по окончании выборов нового мэра 9 февраля. Марина Фадеева сменила на посту руководителя аппарата мэрии Александра Ковальчика, который, как писало URA.RU, в ближайшее время станет мэром Среднеуральска.

До перехода Орлова в администрацию Ковальчик работал в статусе первого вице-мэра Екатеринбурга. Его считают соратником экс-главы города Александра Высокинского.