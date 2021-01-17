Свердловские следователи начали допросы по делу отца Сергия

Во время ареста Сергия в Басманном суде Москвы его последователи выходили на пикеты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Следователи начали массовые допросы монахинь из Среднеуральского женского монастыря (Свердловская область). Работа активизировалась в рамках одного из возбужденных уголовных дел в отношении опального экс-схиигумена Сергия (Николая Романова). Об этом агентству URA.RU сообщили источники, знакомые с обстоятельствами следственных действий.

По данным инсайдеров, допросы начались по наиболее тяжкой статье, вменяемой бывшему схиигумену Сергию — ст. 110.1 УК РФ. «Допросы организованы по делу о склонении к самоубийству несовершеннолетних. В настоящий момент следователи выписали около 25 повесток монахиням Среднеуральского монастыря», — сообщил источник агентства. Собеседник добавил, что допросы проводятся в следственном управлении СКР по региону.

По данным юриста Константина Стихина, представляющего интересы монахинь, следствие намерено допросить до 500 человек по этому делу. «Сегодня допросят человек 15, поскольку не смогли найти всех, кому выписали повестки. Люди ведь в разных местах живут. Допрос 500 человек — это амбициозно, конечно. Думаю допросят 100-150 человек, точно», — рассказал Стихин в беседе с корреспондентом агентства.

Николая Романова (отца Сергия) задержали в конце декабря 2020 года в Среднеуральском женском монастыре. Этому предшествовал штурм религиозного объекта силовиками, в том числе спецназом ФСБ. На суд Сергий был вывезен в Москву спецбортом, заключен под стражу на два месяца и помещен в «карантинное» СИЗО №7. Позже Романова перевели «Матросскую тишину». Опальный клирик после своего ареста объявлял сухую голодовку, и прекратил ее на днях после просьбы старца Гавриила с греческого Афона.

Кроме склонения к самоубийству, Сергию вменяются уголовные статьи «Воспрепятствование богослужению» и «Самоуправство». Сам бывший схиигумен вину не признает.