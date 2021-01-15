Старец с Афона попросил отца Сергия прекратить голодовку. Решение арестанта

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Отец Сергий, канал Могучего. Екатеринбург
Отец Сергий голодает с 29 декабря Фото: С канала Всеволода Могучего на YouTube © URA.RU

Бывший схиигумен Среднеуральского женского монастыря отец Сергий (Николай Романов), сидящий в СИЗО «Матросская тишина», прекратил сухую голодовку. Об этом отца Сергия попросил старец с Афона — сообщил URA.RU сообщил Павел Бабиков, управляющий партнер адвокатского бюро «Бабиков и Партнеры», которое защищает отца Сергия. 15 января экс-монаха посетила адвокат этого бюро Светлана Герасимова.

«Начиная с сегодняшнего дня с благословения старца с Афона Гавриила отец Сергий начинает пить воду», — рассказал агентству Бабиков. Речь идет об афонском старце Гаврииле Карейском (Кутлумушском), которого Сергий считает своим духовником после кончины Кирилла Павлова из Троице-Сергиевой Лавры.

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По словам адвоката, несмотря на сухую голодовку, продолжавшуюся 17 дней (отец Сергий написал заявление о голодовке 5 января, а поститься начал 29 декабря сразу же после ареста), его состояние нормальное. «Все заявления в СМИ, что он плохо себя чувствует — это фейк», — заявил Бабиков.

Николая Романова (отца Сергия) задержали в декабре 2020 года в Среднеуральском женском монастыре за склонение несовершеннолетнего к суициду. На суд он был вывезен в Москву, заключен под стражу на два месяца и помещен в «карантинное» СИЗО №7.

Накануне экс-монаха перевели в СИЗО №1 «Матросская тишина». Ранее старец вел проповеди, в которых отрицал пандемию коронавируса и заявлял, что власти незаконно сажают людей на самоизоляцию.

Старец с Афона Гавриил Карейский (Кутлумушский)
Сриншот: канал «Арсений Паломник» на YouTube

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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