Бывший схиигумен Среднеуральского женского монастыря отец Сергий (Николай Романов), сидящий в СИЗО «Матросская тишина», прекратил сухую голодовку. Об этом отца Сергия попросил старец с Афона — сообщил URA.RU сообщил Павел Бабиков, управляющий партнер адвокатского бюро «Бабиков и Партнеры», которое защищает отца Сергия. 15 января экс-монаха посетила адвокат этого бюро Светлана Герасимова.
«Начиная с сегодняшнего дня с благословения старца с Афона Гавриила отец Сергий начинает пить воду», — рассказал агентству Бабиков. Речь идет об афонском старце Гаврииле Карейском (Кутлумушском), которого Сергий считает своим духовником после кончины Кирилла Павлова из Троице-Сергиевой Лавры.
По словам адвоката, несмотря на сухую голодовку, продолжавшуюся 17 дней (отец Сергий написал заявление о голодовке 5 января, а поститься начал 29 декабря сразу же после ареста), его состояние нормальное. «Все заявления в СМИ, что он плохо себя чувствует — это фейк», — заявил Бабиков.
Николая Романова (отца Сергия) задержали в декабре 2020 года в Среднеуральском женском монастыре за склонение несовершеннолетнего к суициду. На суд он был вывезен в Москву, заключен под стражу на два месяца и помещен в «карантинное» СИЗО №7.
Накануне экс-монаха перевели в СИЗО №1 «Матросская тишина». Ранее старец вел проповеди, в которых отрицал пандемию коронавируса и заявлял, что власти незаконно сажают людей на самоизоляцию.
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