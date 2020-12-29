Отец Сергий отказался признавать вину

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Крестный ход в Среднеуральском женском монастыре. Екатеринбург, романов николай, отец сергий, православие, христианство, схиигумен сергий
Отца Сергия обвиняют в склонении к самоубийству и оскорблении религиозных чувств Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Дело отца Сергия

Отлученный от церкви схимонах Сергий отказался признавать свою вину в инкриминируемых ему преступлениях. Об этом сообщила его адвокат Светлана Герасимова.

«Схимонах Сергий не признает вину в инкриминируемых ему преступлениях», — цитирует Герасимову RT. По ее словам, бывшему церковнослужителю предъявили обвинения в склонении к самоубийству, оскорблении религиозных чувств и самоуправстве.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали опального бывшего схимонаха Сергия Романова. В настоящее время священнослужителя этапировали в Москву. В самом монастыре проходят обыски.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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