Отец Сергий отказался признавать вину

Отца Сергия обвиняют в склонении к самоубийству и оскорблении религиозных чувств Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело отца Сергия

Отлученный от церкви схимонах Сергий отказался признавать свою вину в инкриминируемых ему преступлениях. Об этом сообщила его адвокат Светлана Герасимова.

«Схимонах Сергий не признает вину в инкриминируемых ему преступлениях», — цитирует Герасимову RT. По ее словам, бывшему церковнослужителю предъявили обвинения в склонении к самоубийству, оскорблении религиозных чувств и самоуправстве.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали опального бывшего схимонаха Сергия Романова. В настоящее время священнослужителя этапировали в Москву. В самом монастыре проходят обыски.