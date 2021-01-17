Челябинская область возвращается к рекордам по коронавирусу

В ТРК челябинcких городов людей бесплатно тестируют на COVID Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области, по данным на 18 января, зафиксировано 302 случая заражения коронавирусом за сутки (накануне было 303, днем ранее 301), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. С конца декабря заболеваемость снижалась, упав с 317 заражений до 291 за сутки. Умерли 16 жителей региона, при этом рекордом смертности пациентов с коронавирусом с начала пандемии являются 17 погибших за день.

«С начала эпидемии произошел 41 471 случай заражения COVID-19. Сейчас в стационарах остаются 12 734 южноуральцев. Умерли 16 пациентов с коронавирусом, в том числе 10 — непосредственно от ковидной пневмонии», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 383 человека, с начала пандемии — 27 188 жителей области.

До 24 января в Челябинской области продлили введенный с начала пандемии режим повышенной готовности. 11 января губернатор Алексей Текслер смягчил карантин. URA.RU обновило для читателей перечень запретов и ограничений. С 18 января в области стартует массовая вакцинация от COVID. Жителей 14 муниципалитетов бесплатно тестируют на коронавирус в крупных ТРК.