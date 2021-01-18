Волна банкротств может накрыть Россию уже в феврале Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис в России

Российские власти поторопились с позитивными прогнозами по восстановлению экономики и уже в феврале страну захлестнет волна банкротств физлиц. Таким мнением с URA.RU поделились ведущие российские экономисты.

«Увеличение количества банкротств связано будет, прежде всего, с кредитным бумом и, соответственно, кредитным коллапсом, который может произойти уже в феврале этого года. Что случилось? С одной стороны продолжали расти кредиты, ипотечные кредиты вообще установили исторический рекорд, с другой стороны — падение доходов граждан. Затем был объявлен мораторий на обслуживание кредитов с апреля по октябрь. Теперь это все закончилось и по статистике Центробанка видно, что количество „плохих“ кредитов начало серьезно увеличиваться», — рассказал агентству экономист Константин Селянин.

Экономист подчеркнул, что если раньше ежегодное увеличение количества банкротов среди физлиц было связано с так называемой «низкой базой» — небольшим количеством банкротов, то сейчас высокий процент, по прогнозам аналитиков, уже пугает. Ведь количество банкротств существенно выросло во всех российских регионах.

С Селяниным согласен и другой собеседник агентства, политолог, член генерального совета «Деловой России» Антон Любич. «Большинство мер, принятых правительством для поддержки экономики в период массовых ограничений, носили отсрочивающий характер. Сроки, когда нужно уже гасить эти суммы, подходят. А в тех отраслях, которые наиболее пострадали от пандемии, люди реально не работали. Поэтому единственным способом решения проблемы стало банкротство», — отметил эксперт.

Ранее эксперты консалтинговой компании GRM дали свой прогноз по экономической ситуации в России. Согласно предоставленным сведениям, в этом году в стране ожидается существенное увеличение числа заявлений о признании физлиц банкротами. Прирост по сравнению с 2020 годом составит 65%.