Прилепин: ДНР и Карабах нужно присоединить к РФ из-за Навального

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Захар Прилепин на встрече с активистами партии «За правду». Челябинск, прилепин захар, портрет
Писатель Захар Прилепин считает несправедливым получать санкции Запада только за Навального Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Введение новых санкций против России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным является несправедливым, считает писатель Захар Прилепин. Он предложил принять в состав РФ Донецкую и Луганскую народные республики, а также Нагорный Карабах и Приднестровье, чтобы «получать санкции за миллионы своих парней и девчонок».

На своей странице на Facebook Прилепин предположил, что после задержания Навального Запад будет «пакетами и пачками принимать санкции», а мировые лидеры — проклинать Россию. «Раз нашему государству пофигу на все и оно такое независимое, пусть оно признает и примет в состав России ДНР, ЛНР, а заодно (по желанию и референдуму) Арцах с Приднестровьем и еще кого-нибудь, если попросятся», — написал Прилепин.

Писатель считает перебором получать санкции всей страной за одного стороннего парня. «Лучше уж получать санкции — сразу миллионов за пять своих парней и девчонок. За это и пострадать не грех», — заключил Прилепин. URA.RU пыталось связаться с писателем. На момент публикации материала его телефон был недоступен.

Навального задержали 17 января в аэропорту Шереметьево. В Россию блогер прибыл из Германии, где провел последние несколько месяцев. Ряд европейских стран потребовали освободить Навального. В противном случае РФ пригрозили санкциями. Глава МИД России Сергей Лавров считает, что таким образом Европа пытается отвлечь внимание своих граждан от кризиса, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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