Алексей Навальный не является настоящим оппозиционером, считает Геннадий Зюганов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Блогера Алексея Навального продвигают из других стран, сам по себе он не является оппозиционером. Такое мнение выразил глава КПРФ Геннадий Зюганов, в 2012 году работавший вместе с Навальным на президентских выборах.

«Я не считаю его оппозиционером. Он себе не хозяин, с ним работают опытные специалисты, которые раскручивали подобных людей ранее», — заявил Зюганов «Комсомольской правде», не уточнив, каких именно людей в РФ «раскручивали» до Навального.

Навальный является представителем американского финансового капитала, считает глава КПРФ. По мнению Зюганова, Навального стараются подать как крупного деятеля, а делается это, чтобы очернить российскую действительность.

В 2012 году Зюганов придерживался другой точки зрения. Перед тогдашними выборами президента России в Twitter лидер коммунистов писал, что будет сотрудничать с Навальным. «Работать по контролю на выборах будем вместе с Навальным. Заключили соглашение с „Росвыборы“. Их наблюдатели от моего имени будут на участках», — писал Зюганов 2 февраля 2012 года.

Сегодня на выездном заседании суда в отделе полиции №2 УМВД Химок Алексея Навального арестовали до 15 февраля. Днем ранее блогера задержали в аэропорту Шереметьево сразу после прилета из Берлина. По заявлению ФСИН, Навальный не отмечался в правоохранительных органах по делу «Ив Роше», тем самым нарушив правила поведения условно осужденного. 29 января должно было состояться заседание по вопросу замены условного срока реальным, позднее суд, по словам адвоката Навального Ольги Михайловой, перенесли на 2 февраля. На лечении в Германии Навальный находился несколько месяцев.

Фото: скрин Twitter Геннадия Зюганова