Разработчик ЕГЭ раскрыла изменения в экзамене в 2022 году

В ближайшие годы на ЕГЭ появятся практические задания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С 2022 года в России начнется внедрение в ЕГЭ практических заданий. Об этом сообщила заместитель директора Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), занимающейся разработкой экзаменов, Ольга Котова.

«В 2022 году школу будут заканчивать ребята, которые с первого класса учились по современным школьным стандартам. А в них совершенно другие подходы. Во главе угла не просто знание фактов, дат или формул, но их практическое применение», — рассказала Котова в интервью «Российской газете». Она подчеркнула, что переход от проверки теории к практике на ЕГЭ будет постепенным и не отразится на выпускниках в 2021 году.

По словам Котовой, в перспективе планируется проводить на экзаменах по физике и химии реальные эксперименты с приборами и пробирками. Но для этого нужно изучить оснащенность всех школ оборудованием, готовность учителей работать со старшеклассниками.

Также представитель ФИПИ сообщила о трудностях, с которыми сталкиваются школьники на ЕГЭ. Например, некоторые выпускники невнимательно читают инструкции к заданиям, а обращают внимание только на ключевые слова. Также школьники успешнее выполняют задания, которые им более интересны. И на это не влияет сложность самих вопросов. Наконец, старшеклассники теряются, когда видят в заданиях формулировки, которые им не встречались при подготовке. Эти проблемы в ФИПИ будут учитывать при изменений ЕГЭ в будущем, сказала Котова.

С 2021 года в России решили отменить базовый ЕГЭ по математике, передает телеканал 360. Ждут выпускников и другие изменения. Тем временем в Госдуме РФ требуют сделать ЕГЭ добровольным.