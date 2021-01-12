В Госдуме РФ потребовали отменить ЕГЭ

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов потребовал отказаться от обязательной сдачи ЕГЭ, сделав испытание добровольным. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе партии.
«Предлагаю, пока не поздно, начать поэтапный процесс отказа от ЕГЭ», — цитирует пресс-служба партии Миронова. По его словам, сдача экзамена должна быть добровольной. Миронов считает, что ЕГЭ нужен только тем, кто планирует поступить в вуз, а для остальных он создает лишние проблемы.
Глава «Справедливой России» заявил, что родители школьников тратят большие деньги, чтобы подготовить детей к сдаче экзамена. Миронов считает, что ЕГЭ не соответствует принципам бесплатного высшего образования в России. Это связано с тем, что школьники тратят значительные средства на обучение у репетиторов, без которых сдать экзамен невозможно, считает политик.
Ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург заявил, что ЕГЭ отменять не стоит, потому что других способов качественно оценить образование школьников невозможно, передает «Национальная служба новостей». Заслуженный учитель РФ из Москвы, историк Александр Снегуров призвал провести ЕГЭ в 2021 году дистанционно.
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