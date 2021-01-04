Как пройдет ЕГЭ в 2021 году

ЕГЭ пройдет в очном режиме, но наблюдателей станет меньше Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России в связи с пандемией Единый государственный экзамен (ЕГЭ) пройдет по новым правилам. URA.RU собрало главные изменения, которые коснулись выпускников.

«Мне не кажется, что ситуация в которой мы оказались, существенно повлияет на результат экзаменов», — отметила учитель русского языка и литературы, руководитель творческого объединения «Литературная гостиная» Татьяна Кочубей в беседе с URA.RU. Она отметила, что из-за дистанционного обучения теряется связь между учеником и учителем и духовно-нравственное влияние. Педагог подчеркнула, что осталась структура подготовки к экзамену: уроки и консультации учителей, курсы при вузах и репетиторство. «Результаты экзаменов не окажутся ниже, чем в прошлом году», — предположила Кочубей.