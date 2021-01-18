Собчак опубликовала предсмертные слова Началовой

Ведущая программы «Док-ток» Ксения Собчак объявила, что впервые будут обнародованы голосовые сообщения певицы Юлии Началовой в период, когда она находилась в больнице. Об этом журналистка заявила в анонсе программы, посвященного юбилею артистки.
«Поднялась температура 39, я без памяти, меня на носилках. В реанимации хотели чистить-резать ногу», — говорила Началова. Она также подчеркивала, что хочет скорее восстановиться.
Певица Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года. Она страдала от подагры и ей требовалась операция. Ее организм не пережил хирургического вмешательства. Отец Началовой после этого заявлял, что причиной смерти стала остановка сердца, спровоцированная воспалительным процессом. 31 января Юлии Началовой исполнилось бы 40 лет, напоминают «Дни.ру».
Подписывайтесь на URA.RU в