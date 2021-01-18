В ЯНАО возобновились ежедневные смерти от коронавируса

Число жертв коронавируса на Ямале выросло до 365 Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе скончался житель с подтвержденным коронавирусом, сообщил региональный оперативный штаб. В ЯНАО возобновились ежедневные смерти пациентов. Летальные исходы фиксируют третий день подряд.

«В Новом Уренгое скончался 61-летний мужчина», — говорится в свежих данных оперштаба. С начала пандемии на Ямале умерли 365 человек с подтвержденным коронавирусом. По частоте смертей ЯНАО занимает восьмое место в России — 67,8 случая на 100 тысяч населения.

Кроме того, за сутки коронавирусом заразились 115 жителей округа. Наибольший прирост дал Новый Уренгой, где зафиксировали 20 случаев. В Пуровском районе заболели 19 человек, в Муравленко — 17, в Лабытнанги — 15. Всего один случай, по данным властей, обнаружен в Салехарде. Всего в ЯНАО подтверждено 34 630 случаев коронавируса, вылечился 29 121 пациент. В последнюю неделю ситуация с пандемией в ЯНАО стала стабильной, число ежедневных случаев держится на одном уровне.

Карантин по коронавирусу в ЯНАО продлится до 1 марта. В округе сохраняются минимальные ограничения и запреты, продолжается третий этап отмены карантина. Последние несколько месяцев ситуация с заражениями в округе постепенно улучшается, число новых случаев идет на спад.