Отца Сергия допросят в «Матросской тишине»

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Последователи Николая Романова (отца Сергия) у здания Басманного районного суда. Москва, православные, православие, портрет отца сергия
Допрос пройдет прямо в СИЗО Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Дело отца Сергия

Следователи намерены допросить бывшего схиигумена Среднеуральского женского монастыря Сергия (Романова) в качестве обвиняемого по делу о склонении несовершеннолетних к суициду. Об этом URA.RU сообщил адвокат Павел Бабиков. Старца допросят прямо в следственном изоляторе.

«На 20 января запланирован допрос Сергия в качестве обвиняемого, — рассказал агентству адвокат. — Он будет проходить в „Матросской тишине“». По словам адвоката, защищать старца во время допроса будет он и сотрудник адвокатского бюро «Бабиков и партнеры» Светлана Герасимова.

В Екатеринбурге при этом продолжаются допросы монахинь из монастыря отца Сергия — их всех также допрашивают по делу о склонении несовершеннолетних к суициду. По словам Бабикова, пока ни одна из вызванных монахинь не дала показаний — все они сослались на 51-ю статью Конституции РФ.

Николая Романова (отца Сергия) задержали в декабре 2020 года в Среднеуральском женском монастыре за склонение несовершеннолетних к суициду. Этому предшествовал штурм религиозного объекта силовиками, в том числе спецназом ФСБ. На суд он был вывезен в Москву спецбортом, заключен под стражу на два месяца и помещен в «карантинное» СИЗО №7, позже — «Матросскую тишину».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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