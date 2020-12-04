Девушки готовы повторить подвиг святой Елены Дивеевской Фото: С канала Всеволода Могучего на YouTube © URA.RU

новость из сюжета Отец Сергий, отрицавший коронавирус, захватил женский монастырь

Десятки монахинь, находящихся в Среднеуральском женском монастыре, готовы умереть в любой момент. Они признались в этом духовнику монастыря Сергию Романову, отлученному от церкви. Признание прозвучало во время последней проповеди экс-схиигумена.

«Если я попрошу тебя — ты умрешь?» — спросил отец Сергий 20-летнюю монахиню. Та кивнула головой. «И ты не боишься умереть-то?» — уточнил старец. «Если благословите, то умру», — ответила девушка. Такие же ответы прозвучали из уст других монахинь. «С радостью умру!», — заявила монахиня, пережившая, по словам отца Сергия, онкозаболевание семь лет назад. URA.RU обратилось к представителю Екатеринбургской епархии с просьбой прокомментировать ситуацию в монастыре, ответа пока не последовало.

По замыслу экс-схиигумена, монахини созданного им монастыря должны повторить подвиг преподобной Елены Дивеевской, жившей в Дивеевском монастыре в XIX веке, которая приняла послушание от Серафима Саровского умереть вместо своего тяжело больного брата.

Сергий же Романов предложил девушкам отдать свою жизнь за Божью матерь, за приезжающих в монастырь и тех, кто его клянет, а также «за пьяниц, блудниц» и за то, чтобы Россия жила. Все опрошенные монахом девушки заявили, что готовы умереть, некоторых из них (в том числе девушку, пережившую рак), он благословил на смерть. «Вместе пойдем!» — заявил отец Сергий.

В 2020 году Романов был лишен сана и отлучен от церкви, но не признал этого и продолжает считать себя православным священнослужителем. Суд оштрафовал его за отрицание коронавируса, а за резкие высказывания в видеороликах он был признан экстремистом. Также СК расследует несколько уголовных дел: об оскорблении чувств верующих, о воспрепятствовании богослужению» и самоуправстве (когда комиссию Екатеринбургской епархии не пустили в монастырь), не пустили в обитель, а также об истязаниях подростков в монастыре.