Депутаты хотят выдать премию бывшему мэру Перми

Бывшего мэра Перми Дмитрия Самойлова хотят наградить почетным знаком «За заслуги перед городом Пермь» Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэрии Перми

Комитет гордумы Перми по местному самоуправлению 19 января поддержал проект решения представительного органа о награждении экс-мэра Дмитрия Самойлова. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе думы. Вместе с почетным знаком «За заслуги перед городом Пермь» Самойлову полагается и денежное вознаграждение в размере 11 500 рублей.

«[Комитет поддержал проект решения, вопрос] вынесли на думу. Будут рассматривать на думе», — пояснили URA.RU в пресс-службе гордумы Перми. Пленарное заседание представительного органа города, где депутаты примут окончательно решение о награждении Самойлова, состоится 26 января.

Награждение почетным знаком «За заслуги перед городом Пермь» может быть только прижизненным. Его могут получить люди, проживающие в городе, за совершение героического поступка или иного общественно значимого действия, приведшего к спасению людей, культурных или иных ценностей. Также знак получают люди за заслуги в области экономики, науки, культуры и иных отраслях во благо Перми.

Самойлов был мэром Перми с 2016 по 2020 годы. С 2014 по 2016 годы он был главой администрации города, а мэром считался председатель думы. В декабре прошлого года Самойлов подал в отставку и перешел на работу в краевое правительство.