«Росатом» ответил на слухи об установке памятников Берии

В «Росатоме» планируют установить фигуры политического деятеля СССР Леврентия Берии Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Росатом» не планирует устанавливать памятники наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии в павильоне атомной энергии на ВДНХ в Москве. О этом сообщил источник в госкорпорации. Ранее глава Департамента коммуникаций «Росатома» Андрей Черемисинов заявил, что в планах компании установить две фигуры политического деятеля.

«Никаких скульптур Берии на ВДНХ не будет», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник. Отмечается, что Берию упомянут в числе руководителей атомного проекта.

«Это совершенно неоднозначная фигура, но это руководитель советского атомного проекта. Но против истории не попереть», — цитирует проект «Подъем» Черемисинова. По его словам, установка фигур Берии не связана с политическими воззрениями представителей «Росатома». Черемисинов подчеркнул, что необходимо хранить память об исторических личностях.

Ранее в Москве назвали новое здание общепита в честь генсека СССР Иосифа Сталина. Посетителей обслуживают работники в форме сотрудников НКВД, а в меню предлагают шаурму от руководителей СССР разных лет.