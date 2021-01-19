Представитель Путина высказался о введении ковид-паспортов в РФ

Дмитрий Песков заявил, что прорабатываются разные варианты облегчения жизни россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Официальной позиции Кремля по введению ковид-паспортов пока нет, отметил в ходе конференц-колла пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако, по его словам, данная идея прорабатывается.

«Какой-то официальной позиции сейчас нет, но тема циркулирует, ее прорабатывают», — заявил Песков. Он подчеркнул, что в стране сейчас прорабатываются различные варианты, которые могли бы облегчить жизнь граждан в условиях пандемии коронавируса.

Пресс-секретарь главы государства также затронул тему QR-кодов, которые собираются ввести в российских регионах, в частности, Башкирии. Как он отмечает, данная мера требует дополнительных разъяснений, чтобы избежать кривотолков. В частности, стоит разъяснить, что ковид-паспорта будут давать переболевшим гражданам, а чего будут лишены те, у кого их нет.

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов уточнил, что вводить ковид-паспорта в стране нужно со строгим контролем доступа к персональным данным и медицинской информации. Идею введения ковид-паспортов поддержал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, передает телеканал 360. Власти Башкирии начнут выдавать антиковидные паспорта, обладатели которых смогут не соблюдать карантин, сообщает «Национальная служба новостей».