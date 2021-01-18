Полпред Якушев назвал главную проблему здравоохранения Кургана

Владимир Якушев назвал ситуацию с COVID в Курганской области непростой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области сложилась непростая ситуация с коронавирусной инфекцией. Об этом полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев заявил по итогам рабочей поездки в регион, передает корреспондент URA.RU. Одной из основных причин он считает нехватку медицинского персонала.

«Ситуация непростая. Мы видим, что заболеваемость не падает. Система здравоохранения продолжает работать с серьезным напряжением», — рассказал Якушев. Он считает, что власти региона должны больше внимания уделять уже переболевшим жителям и помогать им восстанавливаться после COVID. «Я думаю, что в ближайшее время на оперативных штабах губернатор предметно эту тему с медицинским сообществом будет обсуждать», — добавил полпред.

«Работа идет, она неплохо организована в Курганской области. Есть объективные причины. Это количество врачей на 10 тысяч населения — показатель не самый лучший в Курганской области», — считает Якушев. При этом он отметил, что борьбу с COVID в регионе нельзя назвать неэффективной: «Есть дефекты, как в любом субъекте РФ, их надо рассматривать, разбирать, ликвидировать».

Проблему нехватки медработников признал и губернатор Вадим Шумков. По его словам, она является злободневной уже порядка 20 лет. «Имеется и постоянно догоняющий нас фактор — это возрастная категория населения», — добавил он. По данным главы региона, около 40% населения области — люди пенсионного возраста и имеющих инвалидность: «По сравнению с другими регионами УрФО это один из самых высоких показателей».

Ранее URA.RU сообщало, что на 1 января 2021 года в Курганской области были свободны 1 027 вакансий медиков, в том числе 562 вакансии врачей. Год назад Счетная палата сообщала, что обеспеченность врачами в регионе — самая низкая в РФ.