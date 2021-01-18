Визит федерального министра в Челябинск отложен

Валерий Фальков перенес свой визит в Челябинск Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков перенес дату своего визита в Челябинск. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе областного минобразования. Ожидалось, что он прибудет в регион 22 января.

«Визит министра перенесен с 22 января на неопределенное время. Конкретная дата пока не сообщается», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.

К визиту Фалькова в Челябинск были приурочены сразу несколько важных событий в сфере образования. Ключевым поводом было подписание соглашения о консорциуме между тремя вузами региона: ЧелГУ, ЮУрГУ и МГТУ. Оно состоялось 19 января.

Остальные мероприятия, в том числе и встреча с губернатором региона Алексеем Текслером, состоятся позже. Стороны намерены обсудить перспективы дальнейшего сотрудничества и возможность федеральной поддержки для подготовки кадров, которые входят в перечень приоритетных направлений для развития региона.