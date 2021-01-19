Музыкальная исполнительница Клава Кока исполнила свою давнюю мечту — отправилась отдыхать на Гавайи. Певица уже успела исполнить просьбу поклонников — выложила в Instagram фото в купальнике.
«Отпуск на краю Света. Всегда мечтала покорить Гавайи», — написала она в своем instagram-аккаунте. В сторис она призналась, что находится на курорте всего второй день, но уже отдохнула, загорела и объелась.
Исполнительница также рассказала, что собирается покататься по острову на машине, чтобы посмотреть вулканы, полюбоваться ими с вертолета и покататься на серфе. А пока она радует фанатов фото в купальнике, а они в свою очередь не скупятся дарить ей комплименты.
Осенью уроженка Екатеринбурга попала в ДТП под Ялтой. Также в ноябре прошлого года певица попала в больницу после возвращения из Израиля, напоминает телеканал 360.
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