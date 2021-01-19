Клава Кока отправилась отдыхать на Гавайи Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Музыкальная исполнительница Клава Кока исполнила свою давнюю мечту — отправилась отдыхать на Гавайи. Певица уже успела исполнить просьбу поклонников — выложила в Instagram фото в купальнике.

«Отпуск на краю Света. Всегда мечтала покорить Гавайи», — написала она в своем instagram-аккаунте. В сторис она призналась, что находится на курорте всего второй день, но уже отдохнула, загорела и объелась.

Исполнительница также рассказала, что собирается покататься по острову на машине, чтобы посмотреть вулканы, полюбоваться ими с вертолета и покататься на серфе. А пока она радует фанатов фото в купальнике, а они в свою очередь не скупятся дарить ей комплименты.

Осенью уроженка Екатеринбурга попала в ДТП под Ялтой. Также в ноябре прошлого года певица попала в больницу после возвращения из Израиля, напоминает телеканал 360.

Девушка также исполнила мечту фанатов Скрин: Twitter

Фанаты остались довольны Скрин: Twitter