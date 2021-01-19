19 января 2021

Переболевшие COVID могут повторно заразиться африканским штаммом

© Служба новостей «URA.RU»
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Исследование анализов на коронавирус в лаборатории ЕКДЦ. Екатеринбург, лаборатория, защитный костюм, противочумный костюм, коронавирус
Южноафриканский штамм коронавируса может обходить иммунитет человека Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Около половины переболевших коронавирусом могут повторно заразиться штаммом, появившимся в ЮАР, из-за его способности проникать в организм, обходя иммунную систему. К такому выводу пришли южноафриканские ученые.

«Ученые отметили, что мутация в определенной части спайкового белка делает штамм способным избегать антител. Исследование показало, что 48 процентов образцов крови людей, перенесших коронавирус, не показали иммунного ответа на новую мутацию», — пишет «Ленту.ру» со ссылкой на результаты научного исследования.

Руководитель группы ученых — профессор Пенни Мур — пояснила, что иммунная реакция на новые штаммы зависит от количества антител в организме. Чем их больше, тем меньше риск заболеть повторно. Однако, по ее словам, устойчивый иммунитет формируется у людей, которые перенесли болезнь в тяжелой форме.

Ранее главный эпидемиолог страны Салим Абдулу Карим заявил, что южноафриканский штамм коронавируса является более агрессивным и заразным. «Он легче проникает в клетки человека и прочнее в них держится», — говорил эксперт.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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