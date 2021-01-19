Названы регионы РФ с наибольшей смертностью от коронавируса

Два региона УрФО вошли в антирейтинг по смертности пациентов с коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Самая большая доля смертей пациентов с коронавирусом зафиксирована в Ямало-Ненецком автономном округе, Санкт-Петербурге и Москве. В этих регионах больше 30% смертей сопровождались COVID-19. Это следует из результатов исследования аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, полученных на основании данных Росстата.

«По состоянию на ноябрь 2020 года в Ямало-Hенецком автономном округе доля смертельных случаев, связанных с коронавирусом, составила 39,9%, в Петербурге — 33,7%, в Москве — 31,4%. Кроме того, в антирейтинг по смертности вошли Алтайский край (28,1%), Якутия (27,3%), Ханты-Мансийский автономный округ (26%) и Московская область (25,4%)», — пишет «Лента.ру» со ссылкой на исследование.

Кроме того, среди регионов, в которых COVID-19 указывался основной причиной смерти, ЯНАО и Петербург также разделяют первое и второе места — 28,8% и 23,7% соответственно. Москва находится по этому показателю на пятой строчке (20,3%). Еще в лидерах — Алтай и Якутия (23,4% и 20,4%). Что касается России в целом, смертность среди инфицированных пациентов на ноябрь 2020 года составляет 16,2%, а в 8,9% случаев коронавирус указывается как основная причина смерти.