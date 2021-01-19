19 января 2021

Умер бывший зять Шакро Молодого

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, разное. Курганская область, рука, уголовник, наколки, заключенный, вор, татуировки, зэк
Резо Лоткинский четыре раза был судим (фото из архива) Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU
новость из сюжета
Противостояние воров в законе

Вор в законе Реваз Кахмазов (Резо Лоткинский) скончался от передозировки наркотиков. Он был женат на падчерице авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой).

«Причиной смерти Резо стала передозировка наркотиков», — пишет «Прайм Крайм», ссылаясь на собственный источник. Авторитету было 46 лет.

Известно, что Кахмазов четыре раза был в тюрьме. Впервые он оказался судимым за кражу, остальные судимости получил за наркотики. В 1994 году Лоткинский стал вором в законе при участии своего тестя Шакро Молодого, однако позднее разорвал отношения с падчерицей знаменитого авторитета.

В 2019 году Лоткинского заочно арестовали по обвинению в 21 эпизоде вымогательств в составе преступной группы. В основном потерпевшими становились наркоторговцы и мошенники. Группа Лоткинского обкладывала данью отбывающих наказание в тюрьмах Москвы и Подмосковья, Татарстана и Приморья.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...