Рэпер Моргенштерн сможет победить всех на «Евровидении», уверен Иосиф Пригожин Фото: инстаграм Алишера Моргенштерна

На конкурс «Евровидение» в 2021 году стоит отправить рэпера Алишера Моргенштерна. Таким мнением с URA.RU поделился продюсер Иосиф Пригожин.

«Я уверен, что отправлять нужно Моргенштерна. Он их там всех поимеет. Я не фанат его творчества, но если мы хотим трахнуть Европу в хорошем смысле, то нужно принимать кардинальные меры. И этой мерой мог бы стать он. А если бы он вышел на сцену в образе „Женщины года“, то это был бы вообще взрыв», — заявил URA.RU Пригожин. Он отметил, что по такому случаю Моргенштерн мог бы написать новую песню.

Группа Little Big могла бы достойно выступить на «Евровидении», но Россия не должна повторно заявлять артистов на участие в конкурсе, считает продюсер. «Little Big крутые, и выступили бы очень хорошо. Никаких претензий к ним нет. Но надо менять тактику, прекращать отправлять одних и тех же артистов. Нужно выбирать новых. Но к моему мнению не станут прислушиваться. Если бы прислушивались, мы бы выигрывали все „Евровидения“», — заключил Пригожин.

Рэпер Моргенштерн получил звание «Женщина года» от журнала Moda Topical в сентябре 2020 года. За наградой Моргенштерн явился в женском образе, сказав, что любит веселиться.

Конкурс «Евровидение-2020» был отменен из-за пандемии коронавируса. От Россия должна была поехать группа Little Big с песней Uno, отмечают «Дни.ру». Позднее организаторы заявили, что в 2021 году на конкурс смогут поехать те же участники, однако им нужно будет выбрать другую песню. При этом не исключено, что «Евровидение-2021» придется проводить дистанционно и все участники будут выступать из своих стран.