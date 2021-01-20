Вирусологи: когда лучше всего ставить вакцину от коронавируса

В момент эпидемии ставить прививку нельзя, сказал Александр Чепурнов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Прививку от коронавируса лучше всего ставить в межсезонье, когда заболеваемость идет на спад. Об этом URA.RU заявил профессор вирусологии, автор книги «Вирусолог: цена ошибки» Александр Чепурнов.

«В межсезонье, когда [идет] снижение, возможность заболеть уменьшается, это лучшее время для вакцинации. Классическая вакцинология говорит, и правильно говорит о том, что вакцинироваться в момент эпидемии нельзя. Но у нас нет возможности ждать. Нам надо сбивать эпидемию», — рассказал URA.RU Чепурнов.

Вирусолог, ссылаясь на статистику заболеваемости коронавирусом в России, выразил мнение, что в России могло наступить межсезонье. «Если наша статистика не обманывает, мы видим отчетливое снижение количества заболевших. Это может означать, что началось межсезонье. Может означать и другое, что мы достигли определенного уровня переболевших, которые на данный момент играют роль, как некий предвестник коллективного иммунитета. Но про это мы еще точно не знаем», — отметил он.

Иммунолог Валерий Черешнев в беседе с URA.RU выразил уверенность, что для вакцинации подходит любое время года и любая эпидемическая обстановка. «Если вы не зараженный, сделали себе вакцину, потом вторую, и выработался иммунитет. Надо изолироваться только, чтобы гриппом не заболеть, чтобы ничего не усиливало вашу патологию и не мешало иммунному ответу», — сказал специалист.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что ставить прививку от коронавируса необходимо, несмотря на данные о побочных эффектах. Тем временем Минздрав РФ направил в регионы правила организации и проведения вакцинации от COVID-19, пишет агентство Nation News. А Белоруссия намерена производить российскую вакцину на своей территории, передает RT.