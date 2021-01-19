19 января 2021

Власти ЯНАО раскрыли, кого вакцинируют от COVID в первую очередь

© Служба новостей «URA.RU»
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Прививка врачей российской вакциной Спутник V от новой коронавирусной инфекции. Екатеринбург, спутник v, лекарство от covid, вакцина от коронавируса, гам ковид вак
К вакцинации первым готовиться нужно пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Первыми под массовую вакцинацию на Ямале попадут люди старше 55 лет и пациенты с сахарным диабетом и болезнями сердца. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения ЯНАО.

«Мы рекомендуем сейчас обратиться за вакцинацией в первую очередь лицам старше 55 лет. Это связано с тем, что у данной возрастной категории лиц более тяжелое течение болезни, и они имеют больший риск осложнений. Также в приоритетном порядке должны быть вакцинированы пациенты, имеющие сахарный диабет, артериальную гипертензию, тяжелую ишемическую болезнь сердца», — рассказала заместитель директора департамента здравоохранения Мария Захарова.

В больницах округа на данный момент ожидают поставку крупной партии «Гам-Ковид-Вак» и готовятся к массовой вакцинации. Жителей записывают в лист ожидания для приглашения на прием. В девяти муниципалитетах оборудованы и готовы принимать жителей ЯНАО десять пунктов вакцинации. Пункты будут располагаться не только в медучреждениях, но и в других помещениях и крупных предприятиях.

Ранее URA.RU сообщало, что ежедневные смерти от коронавируса возобновились. Округ занимает восьмое место в России по частоте смертности. В ЯНАО продолжается третий этап карантина, который сохранится до 1 марта.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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