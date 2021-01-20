Сергей Дрегваль станет вице-губернатора Санкт-Петербурга по энергетики и тарифам Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бывший гендиректор энергосетевой компании «Россети Урал» Сергей Дрегваль, как и предсказывало URA.RU, станет вице-губернатором Санкт-Петербурга по энергетики и тарифам. Решение было принято законодательным собранием города.

«Законодательное собрание Санкт-Петербурга постановляет дать согласие на назначение Сергея Георгиевича Дрегваля на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, отвечающего за решение вопросов энергетики и тарифного регулирования. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия», — говорится в постановлении. Решение было принято во время заседания представительного органа. За назначение проголосовал 31 депутат, против — 11.

Дрегваль начинал карьеру в энергетике с должности электромонтера на предприятии нефтяной промышленности в Нижневартовске. В 2013 и 2014 годах Дрегваль руководил ОАО «Оборонэнергосбыт», в конце 2014 года он был назначен руководителем «МРСК Урала», а позже был переизбран на новый срок до 2022 года. Пост гендиректора он покинул в ноябре 2020 года. Его место занял Владимир Болотин.

«Россети Урал» — российская электросетевая компания, осуществляющая транспорт электроэнергии по электрическим сетям и техприсоединение потребителей к электросетям. Она работает на территории Свердловской, Челябинской областей, а также Пермского края.