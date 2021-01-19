В челябинских вузах готовят списки на вакцинацию от коронавируса

Преподавателей челябинских вузов будут вакцинировать в первую очередь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Крупнейшие челябинские вузы готовят списки преподавателей и студентов для участия в прививочной кампании против коронавируса. На базе университетов прививки ставить не планируется. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службах высших учебных заведений.

«В Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ) намерены поставить прививку около 600 человек из профессорско-преподавательского состава. Студенты будут вакцинироваться позже, когда в область поступит новая партия вакцин. Их направят в горбольницу №2, а также в поликлинику №1, когда там появится соответствующая аппаратура», — заявили URA.RU в пресс-службе вуза.

В Челябинском госуниверситете (ЧелГУ) на данный момент только составляются списки студентов и преподавателей, желающих вакцинироваться от коронавируса. «Количество желающих будет известно к 25 января. Прививки будут ставить в горбольнице №2», — уточнили URA.RU в ЧелГУ.

В Южно-Уральском педуниверситете (ЮУрГГПУ) также собирают списки сотрудников. «По ним видно, что в первую очередь на вакцинацию откликнулись люди старшего возраста, которые уже давно ждут возможности получить вакцину. Выжидательной позиции придерживаются те, кто переболели простудными заболеваниями и пока не знают о наличии или отсутствии у них антител», — пояснили URA.RU в пресс-службе ЮУрГГПУ. В вузе добавили, что уже направили список на вакцинацию 15 студентов, непосредственно включенных в волонтерскую деятельность и общественные проекты. Массовая вакцинация будущих педагогов также начнется позже.

Ранее первый вице-губернатора Челябинской области Ирина Гехт заявляла о том, что в регионе будут развернуты пункты массовой вакцинации от коронавируса в торгово-развлекательных комплексах. Это произойдет тогда, когда в регион поступит вакцина с более простыми условиями хранения.