В Челябинской области начался спад заболеваемости COVID-19 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Cегодня, 20 января — 410-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 326-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 41 770, выздоровели 27 529 и скончались 1 522 жителя региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 3 612 800 (+21 734) случая заражения. Вылечились 3 002 026 (+23 262) пациентов — почти 83% от заболевших. Умерли 66 623 (+586) человек — 1,8% от заразившихся.

Новая тенденция в распространении COVID

В Челябинской области по данным на 19 января зафиксировано 299 случаев заражения коронавирусом за сутки: накануне было 302, днем ранее 303. Таким образом, на фоне усиления морозов и снижения числа контактов между людьми прервался начавшийся на прошлой неделе рост заболеваемости. Умерли за сутки 15 человек. Это также меньше, чем накануне, когда скончались 16 челябинцев. Введенный на Южном Урале с началом пандемии режим повышенной готовности истекает в конце этой недели, губернатору Алексею Текслеру предстоит принять решение о его дальнейшем действии.

В Челябинской области закончилась вакцина от коронавируса

В Челябинской области к 18 января закончилась вакцина от коронавируса «Спутник V», предназначенная для первых прививок от COVID. Повторная вакцинация продолжается, а новые поставки первых доз препарата ожидаются к концу недели — до 152 тысяч доз. Пока удалось привить около 12 тысяч челябинцев. Схожая ситуация сложилась в соседней Свердловской области, где вакцина также заканчивается. Для выработки коллективного иммунитета привить необходимо порядка 60% населения Южного Урала — это примерно 1,6 млн человек.

Прививать от коронавируса будут в вузах

В крупных вузах Челябинска и Магнитогорска откроются базы по вакцинации, заявил 19 января губернатор Алексей Текслер. Глава региона уточнил, что сейчас в регионе работают порядка 60 пунктов по вакцинации в медучреждениях. «При крупных вузах есть свои медицинские кабинеты, где созданы необходимые условия для проведения вакцинации студентов и преподавателей», — сообщила URA.RU Гехт. Исключение — самый крупный вуз региона, Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ). Там заявили, что не имеют условий для проведения вакцинации.

В Челябинске сократили число машин неотложной помощи

В 2021 году в Челябинске сокращено количество машин неотложной помощи. Это связано с уменьшением общего числа вызовов по мере стабилизации заболеваемости, уточнили URA.RU в мэрии. Там добавили, что если количество вызовов начнет расти, машины вернутся на линию. Также в мэрии уточнили, что в данный момент часть водителей находятся в отпусках.