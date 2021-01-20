Глава поселения Половинки из Кондинского района ХМАО Александр Старжинский опубликовал в своем Instagram-аккаунте оскорбительный пост в адрес губернатора Натальи Комаровой. Но после внимания СМИ удалил его и заявил, что пост — подделка, а все происходящее — попытка дискредитации.
«Губернатор […] Комарова в стенах РГПУ им. Герцена. Пустые слова, бесполезная встреча. Стыдно за такого губернатора, а некоторые ей в рот смотрят», — написал Старжинский, комментируя фотографию рабочей поездки Комаровой в Санкт-Петербург. В обсуждении под постом он согласился с комментарием, что Комарова — «хозяйка деревянных туалетов».
Однако в разговоре с журналистом URA.RU Старжинский заявил, что у него таких публикаций не было, несмотря на то что в переписке ему были отправлены доказательства и даже
Почти одновременно с этим мэр опубликовал новый пост в Instagram. «Глава Кондинского района поставил задачу — дискредитировать мою работу и личность перед населением и губернатором Югры», — написал он. Глава района Анатолий Дубовик не ответил на звонок журналиста URA.RU.
Ранее URA.RU писало, что Старжинской попал в «Книгу рекордов России» как самый молодой глава сельского поселения страны. А недавно он завел аккаунт в TikTok.
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