20 января 2021
19 января 2021

Мэр из ХМАО публично оскорбил губернатора. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Самый молодой мэр в ХМАО заявляет, что его хотят подставить Фото: аккаунт Александра Старжинского во «ВКонтакте»

Глава поселения Половинки из Кондинского района ХМАО Александр Старжинский опубликовал в своем Instagram-аккаунте оскорбительный пост в адрес губернатора Натальи Комаровой. Но после внимания СМИ удалил его и заявил, что пост — подделка, а все происходящее — попытка дискредитации.

«Губернатор […] Комарова в стенах РГПУ им. Герцена. Пустые слова, бесполезная встреча. Стыдно за такого губернатора, а некоторые ей в рот смотрят», — написал Старжинский, комментируя фотографию рабочей поездки Комаровой в Санкт-Петербург. В обсуждении под постом он согласился с комментарием, что Комарова — «хозяйка деревянных туалетов».

Однако в разговоре с журналистом URA.RU Старжинский заявил, что у него таких публикаций не было, несмотря на то что в переписке ему были отправлены доказательства и даже ссылка на пост, который он затем удалил. «Вы скинули скрины, еще что-то… Все это можно подделать спокойно», — объяснил Старжинский свою позицию.

Почти одновременно с этим мэр опубликовал новый пост в Instagram. «Глава Кондинского района поставил задачу — дискредитировать мою работу и личность перед населением и губернатором Югры», — написал он. Глава района Анатолий Дубовик не ответил на звонок журналиста URA.RU.

Ранее URA.RU писало, что Старжинской попал в «Книгу рекордов России» как самый молодой глава сельского поселения страны. А недавно он завел аккаунт в TikTok.

Скриншот удаленной публикации Александра Старжинского
URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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