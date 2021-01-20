Регионы ждут вводных от Кремля после объединения трех партий

Кремль должен объяснить вице-губернаторам сценарий выборов-2021 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Вице-губернаторы, отвечающие за внутреннюю политику, ожидают от Кремля пояснений после объединения партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России». Об этом URA.RU сообщил источник в одном из региональных правительств. Предполагается, что вводные о взаимодействии с новой политсилой будут даны на учебе чиновников, которая стартовала 20 января в Подмосковье.

«Тема объединения будет обсуждаться во время учебы. Мы ждем разъяснений, как выстраивать отношения с этой новой структурой. Видимо, раз они объединяются на базе парламентской партии, задачи противодействовать им на выборах в Госдуму 2021 года не будет. Но пока мы не знаем, как относиться к новому союзу», — рассказал инсайдер.

Ранее агентство писало, что на базе трех партий предполагается создать новую политическую структуру под названием «Справедливая Россия — За правду». Источник URA.RU в одной из партий сообщил, что политсила намерена бороться за второе место в Госдуме осенью 2021 года. Известно, что федеральный список союза на выборах возглавят Сергей Миронов (СР), Захар Прилепин («За правду») и Геннадий Семигин («Патриоты России»).

Политические вице-губернаторы собрались в подмосковном центре «Сенеж», чтобы получить вводные от администрации президента России перед выборами в федеральный парламент. По информации агентства, Кремль раскроет регионам сценарий предвыборной кампании 2021 года.