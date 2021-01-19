В Челябинской области возобновляют массовую вакцинацию от COVID

В Челябинской области возобновится массовая вакцинация от коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Массовая вакцинация от коронавируса в Челябинской области после того, как закончилась очередная партия препаратов, возобновится 24 января. В этот день в регион начнет поступать новая крупная партия вакцины, до конца января в область прибудет 55,6 тысячи доз. Еще 90 тысяч доз ожидается в феврале, сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора Алексея Текслера.

«По информации Министерства здравоохранения РФ, партия препарата поступит в Челябинскую область с 24 по 31 января — 55 600 доз. Еще 90 800 доз вакцины „Гам-Ковид-Вак“ поступит в регион в феврале», — заявили URA.RU в пресс-службе губернатора.

К 18 января в регионе закончилась вакцина от коронавируса «Спутник V», предназначенная для первых прививок от COVID. При этом продолжилась повторная вакцинация. Первый вице-губернатор Ирина Гехт пообещала URA.RU, что до конца недели в регионе будут новые поставки. Аналогичная ситуация была и в других регионах УрФО. В Кремле дефицит вакцины объяснили растущим спросом.