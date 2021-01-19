Новый помощник мэра Екатеринбурга проведет аппаратную реформу

По предположению инсайдеров, Андрей Казанцев займется переселением подразделений мэрии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Смена власти в Екатеринбурге

У врио главы Екатеринбурга Алексея Орлова появился новый помощник из аппарата свердловского правительства — Андрей Казанцев, сообщил источник URA.RU в горадминистрации и подтвердили в пресс-службе мэрии. По словам собеседника агентства, Казанцев сейчас готовит реформу в «сером доме», а впоследствии может возглавить управление делами мэрии (сейчас должность руководителя занимает Сергей Толкачев).

«Казанцев уже осмотрел помещения администрации. Вероятно, он готовит проект по переселению подразделений мэрии, которые сейчас рассажены разрозненно, иногда на разных этажах. С этой идеей выступал еще [экс-мэр Александр] Высокинский, но про нее как-то забыли», — поделился инсайдер.

В пресс-службе мэрии при этом сообщили, что за Казанцевым закреплена «организационно-аналитическая работа», не став уточнять, чем именно занимается чиновник. До перехода в городскую власть Казанцев трудился в аппарате областного кабмина — в связке с другим помощником Орлова Юрием Чепулянисом, отвечающим в команде врио главы за протокол.

Ранее URA.RU писало, что помимо Казанцева и Чепуляниса вслед за Алексеем Орловым из правительства в мэрию Екатеринбурга перешли как минимум еще четыре человека — Марина Фадеева, Галина Токарева, Мехман Мамедов и Илья Берсенев. Фадеева с 18 января руководит аппаратом администрации, остальные, по информации URA.RU, работают пока в статусе помощников.