Стрелков заподозрил Кремль в смене стратегии по Донбассу

Игорь Стрелков неоднократно предрекал войну РФ и Украины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Заявление главы ДНР Дениса Пушилина о готовности провести в регионе повторный референдум о самоопределении может говорить об изменении политики Кремля в отношении Украины. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

«Может быть, действительно в Кремле что-то сдвинулось на предмет того, что поняли, что с Украиной надо что-то делать. При этом я не могу понять логики. То, что надо было делать шесть лет назад, три года назад — делать это сейчас…», — заявил URA.RU Стрелков. Еще одной причиной этой идеи может стать желание Пушилина заработать политические очки, предположил экс-министр обороны ДНР. «Он ничего не решает. Даже если его кто-то уполномочил заявить так, ну с него и взятки гладки», — заключил Стрелков.

Кремль действительно мог изменить отношение к проблеме Донбасса, считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. «Заявление Пушилина может говорить о том, что Кремль больше не заинтересован в решении конфликта на Донбассе по линии Минских соглашений. Или другой вариант — слова о новом референдуме ему согласовали в Кремле, пообещав признать независимость Донбасса», — рассказал URA.RU Погребинский, добавив, что Украина в любом случае не признает результатов референдума, как бы ни был сформулирован вопрос в бюллетене.

В декабре Стрелков предрек России и Украине войну из-за Крыма и Донбасса. По его мнению, Украина не отступит от желания забрать регионы, что и приведет к столкновению.